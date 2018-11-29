2018-11-29T10:38:51+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики повышают надежность межрайонных ЛЭП

На реализацию проекта направлено 29 миллионов рублей
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Белгородэнерго завершил работы по замене грозозащитного троса на межрайонных высоковольтных воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ общей протяженностью порядка 70 километров.

Энергетики в процессе реконструкции заменили три участка грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Сажное – Александровка и Белгород - Южная. На всем протяжении установлены новые многочастотные гасители вибрации, снижающие риск повреждения провода под воздействием ветра.

Необходимость проведения работ связана с предупреждением аварийных ситуаций, вызванных попаданием молнии. Грозотрос защищает воздушные линии, а также предохраняет от отключения оборудование подстанций 110 кВ «Белгород», «Южная», «Александровка» и «Сажное», от которых получают электроэнергию потребители областного центра, Белгородского, Яковлевского и Прохоровского районов, в том числе участок Юго-Восточной железной дороги. По окончании реконструкции надежность электроснабжения этих районов значительно вырастет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса»
Белгородец погасил 5,5 миллионов рублей ущерба, чтобы продать квартиру
В Белгородской области уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога
В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт
В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов
В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки
Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]
В Белгороде мужчину не выпустили на Украину из-за коммунальных долгов сына
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»