В Белгородской области энергетики повышают надежность межрайонных ЛЭП

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-29T10:38:51+03:00

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Белгородэнерго завершил работы по замене грозозащитного троса на межрайонных высоковольтных воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ общей протяженностью порядка 70 километров.

Энергетики в процессе реконструкции заменили три участка грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Сажное – Александровка и Белгород - Южная. На всем протяжении установлены новые многочастотные гасители вибрации, снижающие риск повреждения провода под воздействием ветра.

Необходимость проведения работ связана с предупреждением аварийных ситуаций, вызванных попаданием молнии. Грозотрос защищает воздушные линии, а также предохраняет от отключения оборудование подстанций 110 кВ «Белгород», «Южная», «Александровка» и «Сажное», от которых получают электроэнергию потребители областного центра, Белгородского, Яковлевского и Прохоровского районов, в том числе участок Юго-Восточной железной дороги. По окончании реконструкции надежность электроснабжения этих районов значительно вырастет.