Белгородец погасил 5,5 миллионов рублей ущерба, чтобы продать квартиру

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-29T10:03:53+03:00

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Должник возместил в доход бюджета Белгородской области 5,5 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлением, чтобы продать квартиру. Белгородец не платил задолженность с 20113 года, сумма которого по решению суда составила 6 миллионов рублей.

В отношении должника предварительно были применены меры принудительного исполнения. Так, в организацию где он работает было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату. Вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 432 тыс. рублей. По месту жительства должника судебные приставы наложили арест на мебель и компьютерную технику, которые были реализованы, а денежные средства перечислены в счет погашения ущерба.

Но действенной мерой, побудившей белгородца полностью погасить долг, стал запрет на регистрационные действия в отношении его трехкомнатной квартиры. Чтобы продать квартиру, должник оплатил в полном объеме ущерб в доход бюджета Белгородской области и исполнительский сбор.