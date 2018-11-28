В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского

СЕГОДНЯ 19:09 2018-11-28T19:10:00+03:00

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Вечером 16 октября жительница Белгорода сообщила в полицию, что из принадлежащего ей дома, расположенного в селе Сажное Яковлевского района, украли имущество. По предварительным данным, при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина встретил правоохранителей подшофе. Он стал возмущаться, препятствовать сотрудникам полиции и ударил оперативника.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено сразу два уголовных дела. По данным пресс-службы УМВД региона мужчине уже предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновение в жилище. На сайте областного Следкома сообщается, что мужчина также подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.