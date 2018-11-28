В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-28T17:09:04+03:00

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В областной администрации утвердили документ о введении карантина из-за вспышки бешенства в восьми районах области и Белгороде.

Ограничения коснулись непосредственно села Осколище (Волоконовский район), села Таволжанка и поселка Прибрежный (Новооскольский район) села Бобрава и поселка Ракитное Ракитянского района, хутора Россошь (Вейделевский район), улицы Чехова в Белгороде и других. С полным списком и сроками действия карантина можно ознакомиться в постановлении.

Местным властям, где введен карантин, рекомендовано разработать план мероприятий по ликвидации очагов заболевания. Также в населенных пунктах, попавшие под карантин, запрещена торговля животными, вывоз их за пределы зоны карантина, введены и другие ограничительные меры.

Карантин введен со дня опубликования постановления.