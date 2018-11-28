На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-28T17:00:12+03:00

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1330 сувенирных Дедов Морозов, а также 109 килограммов текстильных обрезков, 447 подарочных наборов и 175 мужских футболок без соответствующих документов пытался ввезти из Украины в Белгород уроженец Еревана.

Как выяснилось, белгородец всю продукцию сумел перенести через ручей на границе русского и украинского сел, а затем погрузил все это в машину.

Автомобиль УАЗ с сувенирной продукцией без соответствующих документов остановили неподалеку от государственной границы. По данному факту возбуждено дело аб административном нарушении. В пресс-службе Белгородской таможни рассказали, что Дедов Морозов и другую сувенирную продукцию отправили на товароведческую экспертизу, где установят ее стоимость.