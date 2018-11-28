В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт
Шухов или генерал Ватутин? Все решат последние дни голосования
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В Белгороде борьба в голосовании за имя, которое будет носить аэропорт. Ситуация сложилась крайне интересная: за три дня до окончания голосования инженер Шухов и генерал Ватутин идут практически вровень! Разделяет их всего 100 с лишним голосов. Эти кандидаты намного опередили третьего претендента – легендарного Алексея Маресьева.
Интрига продолжается и в соседнем с Белгородской областью Воронежском регионе. Напомним, что воронежский аэропорт, как и один из аэропортов в Санкт-Петербурга, претендует на имя Петра Первого.
Напоминаем, что проголосовать можно на сайте великиеимена.рф.