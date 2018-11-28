СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-28T18:34:13+03:00

В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде борьба в голосовании за имя, которое будет носить аэропорт. Ситуация сложилась крайне интересная: за три дня до окончания голосования инженер Шухов и генерал Ватутин идут практически вровень! Разделяет их всего 100 с лишним голосов. Эти кандидаты намного опередили третьего претендента – легендарного Алексея Маресьева.

Интрига продолжается и в соседнем с Белгородской областью Воронежском регионе. Напомним, что воронежский аэропорт, как и один из аэропортов в Санкт-Петербурга, претендует на имя Петра Первого.

Напоминаем, что проголосовать можно на сайте великиеимена.рф.