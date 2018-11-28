2018-11-28T18:34:13+03:00
Общество

В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт

Шухов или генерал Ватутин? Все решат последние дни голосования
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт.В Белгороде обострилась борьба за имя, которое будет носить аэропорт.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде борьба в голосовании за имя, которое будет носить аэропорт. Ситуация сложилась крайне интересная: за три дня до окончания голосования инженер Шухов и генерал Ватутин идут практически вровень! Разделяет их всего 100 с лишним голосов. Эти кандидаты намного опередили третьего претендента – легендарного Алексея Маресьева.

Интрига продолжается и в соседнем с Белгородской областью Воронежском регионе. Напомним, что воронежский аэропорт, как и один из аэропортов в Санкт-Петербурга, претендует на имя Петра Первого.

Напоминаем, что проголосовать можно на сайте великиеимена.рф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области подозреваемый в краже при задержании ударил полицейского
В Белгородской области введен карантин из-за вспышки бешенства
На белгородской таможне арестовали 1330 Дедов Морозов
В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки
Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]
В Белгороде мужчину не выпустили на Украину из-за коммунальных долгов сына
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Белгородском регионе на борьбу со снегом выйдут 570 единиц спецтехники
Белгородцы смогут оплатить налоговые и судебные задолженности с помощью Apple Pay в приложении Госуслуг
Пенсионер-белгородец обвиняется в убийстве своего пасынка
В Белгородской области более 3 тысяч должников ограничены вправе на выезд за пределы России
Банк «Открытие» развивает сотрудничество с регионами
В Белгородском университете обсудят церковные и исторические связи России и Греции
В Белгороде подвели итоги детского конкурса «Энергия и человек» - 2018
Команда белгородских судебных приставов стала призером футбольного турнира
Пропавший без вести житель Белгородской области найден убитым
В Губкине во дворе многоквартирного дома нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В Белгородской области вынесли обвинительное заключение обвиняемой в убийстве внучки
Государственная граница в Белгородской области осуществляет пропуск в прежнем режиме
К уборке снега в Белгороде привлекли 313 рабочих и 87 автомашин
В Новом Осколе три человека насмерть отравились угарным газом
В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды
Эксперты не ожидают сильного ослабления рубля
Житель Белгорода помог приятелю-колясочнику избавиться от тела
В Белгороде по улице Магистральной горят складские помещения
Житель Белгородской области задолжал 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку
Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев