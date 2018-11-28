2018-11-28T15:48:28+03:00
Общество

Белгородец спрятал за пазуху несколько палок колбасы и убежал из магазина [видео]

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье грабеж
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец украл в супермаркете несколько палок колбасы.Белгородец украл в супермаркете несколько палок колбасы.Фото: принтскрин видео.
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С заявлением во второй отдел полиции обратились сотрудники одного из супермаркетов Белгорода. Они сообщили, что неизвестный похитил в магазине колбасные изделия на сумму около двух тысяч рублей. Участковые изучили записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель с криминальным прошлым. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По предварительным данным, прогулявшись под видом покупателя по торговому залу, он собрал с прилавков приглянувшийся товар. Колбасу белгородец сначала сложил на пустой стеллаж, а затем спрятал за пазуху и попытался скрыться.

- Директор торговой точки, просматривая поступающую с камер видеонаблюдения информацию, заметила злоумышленника. Женщина попыталась остановить его, однако подозреваемому удалось скрыться, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

По информации правоохранителей, похищенную колбасу мужчина впоследствии продал. Подозреваемому инкриминируют грабеж. Он может лишиться свободы на четыре года.

Грабеж Белгород.

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