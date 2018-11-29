2018-11-29T09:07:16+03:00
Общество

В Белгородской области уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога

В областном центре не зарегистрировано гриппозных вирусов
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгороде не зарегистрировано гриппозных вирусов.В Белгороде не зарегистрировано гриппозных вирусов.Фото: "КП" Архив
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Обстановку по гриппу и ОРВИ в Белгородской области Управление Роспотребнадзора назвало благоприятной. Согласно проведенному мониторингу за заболеваемостью респираторными инфекциями в текущем эпидсезоне, за 47 неделю 2018 года зарегистрировано 4792 случая среди населения. Гриппозных вирусов в Белгороде не зарегистрировано.

Регистрируемый уровень ниже эпидемического порога (68,8) на 54,8%. Заболеваемость в детских возрастных группах также ниже эпидемического порога на 47,3 %. Всего в Белгороде зафиксирован 1831 случай ОРВИ.

Напомним, что по состоянию на 26 ноября 2018 года в области привито 172942 ребенка и 443400 взрослых.

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