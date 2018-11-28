2018-11-28T14:23:32+03:00
Общество

В Белгороде мужчину не выпустили на Украину за коммунальные долги сына

Должник приезжал в Россию для замены банковской карты
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП.Фото пресс-службы УФССП.
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Белгородские судебные приставы вместе с сотрудниками линейного отдела МВД РФ на транспорте провели в аэропорту и на железнодорожном вокзале Белгорода акцию «Узнай о своих долгах». На вокзале к приставам обратился мужчина, которому погранслужба ФСБ отказала в пересечении границы. Ограничение вынесли судебные приставы в Красноярском крае. В Норильске в квартире должника живет его сын, который накопил больше 60 тысяч рублей долгов, сообщила пресс-служба УФССП.

Теперь должнику, чтобы вернуться в Украину, нужно оплатить весь долг. Только в этом случае ограничение права на выезд из РФ будет снято.

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