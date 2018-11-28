СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-28T12:51:11+03:00

В Белгородском регионе на борьбу со снегом выйдут 570 единиц спецтехники. Фото: "КП" Архив

Для борьбы с гололедом заготовлено 140 тысяч тонн песчано-соляной смеси

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области борьбу со снегом в случае необходимости выйдут 570 единиц спецтехники. Ещё 36 машин обслуживают участки федеральных дорог. Для борьбы с гололёдом в регионе заготовлено более 140 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

6,7 тысяч километров - протяженность автодорог общего пользования в Белгородской области. Из них 144 километров – дороги федерального значения. Бесперебойное движение автомобилей по дорогам в зимний период будут обеспечивать 14 дорожных и 8 мостовых предприятий.

За погодными условиями следят 28 метеостанций, за качеством выполненных дорожных работ – 39 веб-камер. До конца года к ним прибавится ещё шесть, сообщили в пресс-службе департаменте строительства и транспорта.