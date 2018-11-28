Белгородцы смогут оплатить налоговые и судебные задолженности с помощью Apple Pay в приложении Госуслуг

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-28T11:07:36+03:00

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Реализация сервиса инициирована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.

Для совершения платежа нужно авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система сама предложит это сделать. Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID или идентификации лица Face ID.

Технология оплаты Apple Pay интегрирована в мобильное приложение «Госуслуги» в сентябре 2018 года и изначально была доступна для оплаты автоштрафов и госпошлин. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 330 тысяч платежей. Чаще всего оплачивались штрафы за нарушение ПДД. Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, Московской, Воронежской, Калужской и Белгородской областей.

- Возможность оплаты налоговых задолженностей с помощью Apple Pay уже популярна среди пользователей. За две недели работы сервиса было совершено более 27 тысяч платежей на сумму свыше 48 млн рублей. Новая опция значительно упрощает и ускоряет процесс оплаты, что приобретает еще большую актуальность в преддверии 3 декабря, - рассказал Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».