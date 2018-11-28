Пенсионер-белгородец обвиняется в убийстве своего пасынка

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-28T09:36:12+03:00

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Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области предъявлено обвинение 63-летнему жителю Новооскольского района, который нанес смертельные ножевые ранения 36-летнему сыну своей сожительницы. Ему предъявлены обвинения, предусмотренные ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось в ходе следствия, 16 ноября 2018 года обвиняемый со своей сожительницей и ее сыном распивал спиртное в своем доме в поселке Козловский Новооскольского района. В сильном подпитии хозяин дома стал высказывать пасынку претензии о том, что тот не работает, живет за счет матери. А дальше он схватил нож и ударил его в грудь и живот.

36-летний потерпевшего с сильными телесными повреждениями доставили в больницу, но через 4 дня он скончался.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дело продолжается.