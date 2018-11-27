2018-11-27T17:04:13+03:00
Экономика

Банк «Открытие» развивает сотрудничество с регионами

Финансовая корпорация продолжает активно участвовать реализации стратегических планов социально-экономического развития субъектов страны
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В частности, накануне подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО Банк «ФК Открытие» и Корпорацией развития Ярославской области. Документ направлен, в том числе, на распространение современных банковских услуг и создание благоприятных условий для обеспечения доступа бизнес сообщества, в том числе субъектов МСБ, к кредитным продуктам банка.

Андрей Головко, управляющий банковской группой «Открытие», выразил готовность банка оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты региона, проекты социальной направленности, включенные в государственные программы, а также помогать привлечению иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ.

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