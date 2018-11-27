2018-11-27T16:58:04+03:00
Общество

В Белгороде подвели итоги детского конкурса «Энергия и человек» - 2018

Более 70 юных исследователей из 16 районов области защитили свои проекты на тему электробезопасности, инноваций и бережного отношения к энергии
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В Белгородской области завершился ежегодный конкурс «Энергия и человек», организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» при поддержке департамента образования региона и БГТУ им. В.Г. Шухова. Региональному этапу предшествовали школьный и муниципальный. В финал вышло 74 лучших проекта и прикладного исследования, которые и были представлены на суд жюри.

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