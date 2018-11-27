В Белгородском университете обсудят церковные и исторические связи России и Греции

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-27T17:02:09+03:00

В НИУ «БелГУ» на заседании «Византийского клуба» будут говорить о русско-греческих связях в духовной и церковной сфере в новейшее время. Фото: "КП" Архив

В НИУ «БелГУ» на заседании «Византийского клуба» будут говорить о русско-греческих связях в духовной и церковной сфере в новейшее время

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Русско-греческие связи в духовной и церковной сфере в новейшее время обсудят в НИУ «БелГУ» 29 ноября на очередном заседании Белгородского отделения РОО «Византийского клуба».

Задача «Византийского клуба» – актуализация исторического и культурного наследия Восточно-Христианской цивилизации, дружественных связей народов, проживающих на исторической территории византийского мира и их культурных коммуникаций. Заседание направлено на обсуждение проблемных вопросов восстановления цивилизационного единства и развития интеграционных процессов.

В заседании клуба примут участие ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Афанасий Зоитакис, ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Грацианский, профессор Питтсбургской богословской семинарии Джон Бёрджесс, настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег (Кобец), заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ» Николай Болгов.

В заседании также будут участвовать представители Белгородской митрополии, научных и культурных центров Белгорода, студенты и преподаватели историко-филологического факультета и института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», специализирующиеся на византийской тематике.

Теме русско-греческих связей в духовной и церковной сфере в новейшее время будет посвящен доклад кандидата исторических наук кафедры истории Церкви Московского государства университета им.М.В.Ломоносова Афанасия Зоитакиса. Выступят также профессор Питтсбургской богословской академии Джон Бёрджесс и студент, председатель СНО кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ» Сергей Ткаченко.