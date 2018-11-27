Команда белгородских судебных приставов стала призером футбольного турнира

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-27T16:21:10+03:00

На поле участники показали отличную командную игру, спортивное мастерство и азарт

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Команда белгородских судебных приставов заняла третье место в футбольном турнире «Кубок ВТБ по мини-футболу». Турнир проходил на базе «Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ». Все участники показали отличную командную игру, спортивное мастерство и азарт.

Впервые в турнире приняли участие 8 команд, в том числое работники банка, сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, ГУ МЧС и военнослужащие.

Команду УФССП России по Белгородской области представляли Артем Резниченко, Денис Цуканов, Максим Якшин, Дмитрий Тимофеев, Денис Михайлов, Артем Каменецкий, Михаил Ряповол.

В матче за третье место судебные приставы встретились с командой ГУ МЧС России по Белгородской области и выиграли со счетом 4:1.