Пропавший без вести житель Белгородской области найден убитым

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-27T15:09:47+03:00

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Сообщение о том, что пропал 35-летний житель Губкинского городского округа, поступило в полицию в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. Оперативники заподозрили, что мужчину могли убить. Сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД изучили круг его общения и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний приятель губкинца. Молодой человек написал явку с повинной.

По версии следствия, преступление произошло вечером 26 октября. Приятели ехали на автомобиле и остановились в безлюдном месте вблизи поселка Лебеди, неподалеку от города Губкин. Между знакомыми произошел конфликт. Злоумышленник нанес оппоненту более десяти ударов в область головы и туловища ножницами для резки металла.

- От открытой черепно-мозговой травмы 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый отвез тело к оврагу, где закопал, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Следственным отделом по городу Губкину молодому человеку уже предъявлено обвинение в совершении убийства. Злоумышленник арестован. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления.