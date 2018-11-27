В Губкине во дворе многоквартирного дома нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-27T14:46:17+03:00

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Днем 21 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома на улице Севастопольская города Губкин обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В пресс-службе УМВД области сообщили, что подозреваемый – 50-летний местный житель был задержан на месте происшествия. По предварительнымм данным, приятели решили выпить и помянуть своего знакомого. В подъезде между ними произошел конфликт. Ссора быстро переросла в драку. По версии следствия, злоумышленник выхватил нож и дважды ударил им оппонента в спину. Раненый попытался убежать, однако травма оказалась слишком серьезной. Мужчина умер прямо на улице.

- 50-летнему жителю Губкина предъявлено обвинение в совершении убийства. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.