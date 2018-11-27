СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-27T19:12:30+03:00

В Белгородской области более 3 тысяч должников ограничены вправе на выезд за пределы России. Фото: "КП" Архив

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Только за неделю, в период с 19 по 25 ноября 2018 года, белгородскими судебными приставами 3 174 должника ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Задолженность у таких граждан по различным категориям исполнительных производств составила более 282 миллионов. рублей. В частности, в отношении неплательщиков алиментов судебными приставами было вынесено 254 постановления об ограничения права на выезд на сумму 34. Миллиона рублей.

После применения такой меры 6 должников сразу оплатили свои долги на сумму 217 тысяч рублей

УФССП России по Белгородской области напоминает, что избежать неприятных ситуаций на границе поможет информационный ресурс «Банк данных исполнительных производств», который работает на официальном сайте Управления по адресу www.r31.fssprus.ru. Можно также воспользоваться мобильным приложением «ФССП России». С их помощью можно не только узнать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее.