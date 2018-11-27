2018-11-27T12:46:34+03:00
Общество

В Белгородской области вынесли обвинительное заключение обвиняемой в убийстве внучки

42-летняя жительница Валуек и ее сожитель увидели в детях демонов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области вынесли обвинительное заключение обвиняемой в убийстве малолетней внучкиВ Белгородской области вынесли обвинительное заключение обвиняемой в убийстве малолетней внучкиФото: "КП" Архив
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Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение 42-летней жительнице Валуек. По версии следствия, 10 января 2018 года обвиняемая вместе со своим сожителем, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершили убийство двух детей. В алкогольном чаду они увидели в детях демонов. Бабушка так избила внучку, что девочка скончалась от побоев.

Как ранее писала «Комсомолка», об убийстве двух малышей стало известно в ночь на 11 января. Уголовное дело сожителя обвиняемойнаправлено в Белгородский областной суд для направления его на принудительное лечение. Уголовное дело в отношении женщины рассмотрит Валуйский районный суд. Она будет отвечать за убийство малолетнего, находящегося заведомо в беспомощном состоянии (вторая часть статьи 105 УК РФ).

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