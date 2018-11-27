Государственная граница в Белгородской области осуществляет пропуск в прежнем режиме
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в прежнем режиме, согласно действующих международных соглашений, сообщает пресс-служба Пограничного управления.
Если же при пересечении российско-украинской государственной границы возникли вопросы или были применены неправомерные действия, а также при возникновении угроз безопасности, готовящемся или совершенном преступлении, свидетелем которого вы стали, необходимо сообщать по телефонам Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722)50-85-15, 8(4722) 31-61-23 (круглосуточно).