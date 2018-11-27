Государственная граница в Белгородской области осуществляет пропуск в прежнем режиме

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-27T11:26:34+03:00

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В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в прежнем режиме, согласно действующих международных соглашений, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Если же при пересечении российско-украинской государственной границы возникли вопросы или были применены неправомерные действия, а также при возникновении угроз безопасности, готовящемся или совершенном преступлении, свидетелем которого вы стали, необходимо сообщать по телефонам Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722)50-85-15, 8(4722) 31-61-23 (круглосуточно).