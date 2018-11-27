СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-27T11:00:25+03:00

К уборке снега в Белгороде привлекли 313 рабочих и 87 автомашин. Фото: "КП" Архив

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Первый снег, который выпал в Белгороде убирали 87 автомобилей и 313 рабочих. Как сообщают в мэрии, коммунальщики незамедлительно приступили к уборке. И к сегодняшнему дню уже израсходовано 800 кубов песко-соляной смеси и 93 тонны соли.

Вышли на работу и дворники многоквартирных домов. Всего работают 678 дворников и 46 единиц техники — тракторов и мини-погрузчиков.

Всего с улиц Белгорода вывезено 220 кубометров снега. Работы по уборке снега продолжаются. Снег идет с утра 27 января и синоптики обещают, что он продолжится всю неделю.