В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды

26 Нояб. 19:27 2018-11-26T19:27:27+03:00

В ночь на 27 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами гололед

Изменить размер текста: A A

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью на территории Белгорода ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами гололед.

В связи с этим в МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» настоятельно призывают соблюдать правила безопасности. При этом водителям рекомендуют быть бдительными на проезжей части. А лучше и вовсе воздержаться от поездок. Пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными.

МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» напоминает: выполняя эти правила, вы оградите себя и своих близких от несчастных случаев!

Если же вы стали очевидцами несчастного случая или происшествия, срочно сообщайте о нем в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».