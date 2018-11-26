2018-11-26T19:27:27+03:00
Общество

В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды

В ночь на 27 ноября ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами гололед
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды.В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью на территории Белгорода ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами гололед.

В связи с этим в МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» настоятельно призывают соблюдать правила безопасности. При этом водителям рекомендуют быть бдительными на проезжей части. А лучше и вовсе воздержаться от поездок. Пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными.

МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» напоминает: выполняя эти правила, вы оградите себя и своих близких от несчастных случаев!

Если же вы стали очевидцами несчастного случая или происшествия, срочно сообщайте о нем в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

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