Эксперты не ожидают сильного ослабления рубля

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-26T17:22:05+03:00

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Эксперт отмечает, что цены на нефть снизились до минимумов февраля. Для российского бюджета текущее снижение не критично, поскольку он формируется из расходов, доходов и резервов.

- В последние годы на формирование резервов направляются значительные суммы, которые многие бы хотели потратить на стимулирование экономики, но ситуация сегодня этому явно не способствует. Фактически правительство живет при ценах около $40 за баррель, а дополнительные доходы откладывает на «плохие» времена, – говорит Кочетков.

Несмотря на сильное снижение нефти, масштабных движений по паре доллар/рубль до конца года в «Открытие Брокер» не ожидают:

- России нужен стабильный рубль. К тому же российская валюта и так достаточно слаба. На конец года мы не ждем каких-либо больших потрясений. Прогнозируем, что курс будет колебаться в диапазоне плюс-минус 1,5 рубля от текущего значения, - высказывает свой прогноз аналитик.

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