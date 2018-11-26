2018-11-26T17:15:37+03:00
Общество

Житель Белгорода помог приятелю-колясочнику избавиться от тела

За укрывательство особо тяжкого преступления белгородцу грозит срок
Ирина ТАРАСОВА
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За укрывательство особо тяжкого преступления белгородцу грозит срок.За укрывательство особо тяжкого преступления белгородцу грозит срок.Фото: "КП" Архив
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4 апреля 2018 года 38-летний житель села Центральное Ракитянского района совершил убийство знакомого. Избавиться от тела ему помог приятель, приехавший из Белгорода, так как он сам передвигается на коляске и справиться сам не мог.

Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Белгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Как выяснилось в ходе следствия, 38-летний житель из села Центральное Ракитянского района совершил убийство знакомого. Передвигаясь на коляске, он не мог самостоятельно избавиться от тела, поэтому пригласил из Белгорода своего бывшего сослуживца. Тот приехал и помог загрузить тело убитого в автомобиль. Затем вывез в лесополосу, недалеко от села. О совершении приятелем преступления никому не сказал.

За совершение убийства житель села Центральное осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В отношении укрывателя преступления ведутся следственные действия, сообщает пресс-служба СК России по Белгородскому региону

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