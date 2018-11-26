2018-11-26T16:48:40+03:00
Общество

В Белгороде по улице Магистральной горят складские помещения

Открытый огонь удалось ликвидировать в 15.07
Ирина ТАРАСОВА
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фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 26 ноября в 13.06 поступило сообщение о том, что в Белгороде по улице Магистральная в районе промзоны произошел пожар в 2-этажном здании свободного назначения. В 15.07 открытый огонь удалось ликвидировать.

В этом здании расположены: на 1-м этаже – гаражи и магазин «Шины-диски», на 2-м – складские и административные помещения.

На место пожара убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 2, № 4 и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила около 350 метров квадратных.Всего к ликвидации пожара привлечено 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 5 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

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