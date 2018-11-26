Житель Белгородской области задолжал 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-26T17:19:33+03:00

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На исполнении в отделе судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области находится исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Пролетарский алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

После развода с супругой, мужчина совершенно забыл о своих отцовских обязанностях и не выплачивал алименты. Ни на одном рабочем месте он долго не задерживался, в следствии чего образовалась задолженность в размере 500 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно проводили беседы с должником о необходимости трудоустройства. Ни беседы, ни меры принудительного исполнения не влияли на должника. Тогда судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Отрабатывать часы на благоустройстве поселка Пролетарский горе-отец не собирался и продолжал уклонятся от уплаты алиментов. Суд приговорил должника к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

В связи с тем, что осужденный уклонился от исполнения приговора, исправительные работы ему заменили на 4 месяца лишения свободы в колонии поселения.