2018-11-26T17:19:33+03:00
Общество

Житель Белгородской области задолжал 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку

За систематическое уклонение от уплаты алиментов житель поселка Пролетарский получил срок
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
За систематическое уклонение от уплаты алиментов житель поселка Пролетарский получил срок.За систематическое уклонение от уплаты алиментов житель поселка Пролетарский получил срок.
Изменить размер текста:

На исполнении в отделе судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области находится исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Пролетарский алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

После развода с супругой, мужчина совершенно забыл о своих отцовских обязанностях и не выплачивал алименты. Ни на одном рабочем месте он долго не задерживался, в следствии чего образовалась задолженность в размере 500 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно проводили беседы с должником о необходимости трудоустройства. Ни беседы, ни меры принудительного исполнения не влияли на должника. Тогда судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Отрабатывать часы на благоустройстве поселка Пролетарский горе-отец не собирался и продолжал уклонятся от уплаты алиментов. Суд приговорил должника к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

В связи с тем, что осужденный уклонился от исполнения приговора, исправительные работы ему заменили на 4 месяца лишения свободы в колонии поселения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты не ожидают сильного ослабления рубля
Житель Белгорода помог приятелю-колясочнику избавиться от тела
В Белгороде по улице Магистральной горят складские помещения
Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев
В Белгородском художественном музее открылась выставка картин из Эрмитажа
Уроженец Старого Оскола одержал уверенную победу над американским боксером Майклом Уилсоном
С утра в Белгороде – транспортный коллапс из-за выпавшего снега
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
В Белгороде по факту нападения на врача организована проверка
Белгородцы приняли военную присягу в музее Победы на Поклонной горе
Белгородцы смогут узнать о долгах и оплатить их в аэропорту и на железнодорожном вокзале
Шебекинские полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение
В Белгороде открылась фотовыставка ветерана ОВД «Монокль. Преобразованная реальность»
В Белгороде в первый рейс отправился городской поезд
В Белгородской области наркополицейские и росгвардейцы пресекли сбыт особо крупной партии наркотиков
В Белгородской области стартовал месячник «СПИД – трагедия человечества»
В Белгороде раскрыли 62 преступления благодаря АПК «Безопасный город»
В Валуйском районе от полученных травм скончалась 69-летняя жительница
Видеокамеры в многоквартирных домах белгородцев установят бесплатно
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»
В Белгороде готовят больничных клоунов
За жизнью белгородцев будут наблюдать видеокамеры
В Белгородской области сотрудники ДПС обнаружили в багажнике автомобиля незаконного добытого оленя
Белгородский аэропорт претендует на имя Николая Ватутина