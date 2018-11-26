2018-11-26T13:30:34+03:00
Общество

Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев

28 ноября «Белогорье» сразится с венгерской командой «Пензудьор»
Ирина ТАРАСОВА
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Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев.Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев.Фото: "КП" Архив
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В минувшую субботу волейбольный клуб «Белогорье» в домашнем матче сыграл против нижневартовской «Югры-Самотлор» и одержал победу. Впереди - матч против венгерской команды «Пензудьор».

Белгородцы стартовали бодро и быстро набрали пятиочковое преимущество (10:5), однако удерживали его недолго. «Самотлор» нарастил темп и догнал хозяев (16:16), а потом и вовсе повёл в счёте – 17:19. «Качели» выравнивали атаки Земченка и Перрина, а вышедший в концовке Павел Тетюхин эйсом завершил первую партию – 26:24. Ни во втором, ни в третьем сете гостям уже не удавалось навязать «Белогорью» борьбу – 25:15 и 25:18 и 3:0 в матче.+

Лучшим бомбардиром встречи стал диагональный «Белогорья» Денис Земченок – 17 очков. На своей площадке «львы» выиграли пятый матч в чемпионате и идут в группе лидеров Cуперлиги.

После шестого тура чемпионата России «Белогорье» идёт на третьем месте турнирной таблицы (впереди – казанский «Зенит» и новоуренгойский «Факел»). Следующую игру ЧР наши волейболисты проведут на выезде 1 декабря против питерского «Зенита». А ближайший домашний матч в рамках чемпионата состоится 7 декабря – в Белгород приедет московское «Динамо».+

Впереди у белгородцев борьба за Кубок Вызова: 28 ноября в 1/16 турнира «Белогорье» сразится против венгерского «Пензудьор». Ответная игра пройдёт в Белгороде 4 декабря.

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