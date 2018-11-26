В Белгородском художественном музее открылась выставка картин из Эрмитажа
В выставочном зале Белгородского государственного художественного музея открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозицию «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» белгородцы и гости города смогут увидеть до 24 февраля 2019 года.
Белгородцы смогут увидеть 41 картину в рамках экспозиции «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» и составить свое представление о том, как развивался натюрморт..
Экспозиция в Белгородском художественном музее будет работать конца февраля будущего года. Также в это время будут проходить лекции сотрудников ведущих музеев страны. Они расскажут об особенностях такого жанра, как натюрморт, расскажут о некоторых малоизвестных моментах из жизни художников, связанных с написанием представленных картин.