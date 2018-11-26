2018-11-26T12:10:34+03:00
Общество

В Белгородском художественном музее открылась выставка картин из Эрмитажа

Экспозицию «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» можно увидеть до 24 февраля 2019 года
Ирина ТАРАСОВА
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Экспозицию «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» можно увидеть до 24 февраля 2019 года. Фото из открытых источников.Экспозицию «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» можно увидеть до 24 февраля 2019 года. Фото из открытых источников.
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В выставочном зале Белгородского государственного художественного музея открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозицию «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» белгородцы и гости города смогут увидеть до 24 февраля 2019 года.

Белгородцы смогут увидеть 41 картину в рамках экспозиции «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» и составить свое представление о том, как развивался натюрморт..

Экспозиция в Белгородском художественном музее будет работать конца февраля будущего года. Также в это время будут проходить лекции сотрудников ведущих музеев страны. Они расскажут об особенностях такого жанра, как натюрморт, расскажут о некоторых малоизвестных моментах из жизни художников, связанных с написанием представленных картин.

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