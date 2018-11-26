2018-11-26T11:15:04+03:00
Общество

Уроженец Старого Оскола одержал уверенную победу над американским боксером Майклом Уилсоном

Для Дениса Лебедева эта стала 32-я победа в его карьере
Ирина ТАРАСОВА
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Денис Лебедев победил в Монако американского боксера. Фото из открытых источников.Денис Лебедев победил в Монако американского боксера. Фото из открытых источников.
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В Монако 24 ноября состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил уроженец Старого Оскола, чемпион мира в первом тяжёлом весе с приставкой «в отпуске» Денис Лебедев. Соперником 39-летнего россиянина в главном бою вечера стал американец Майк Уилсон. Это уже 32-я победа старооскольца.

В четвертом раунде россиянину удалось потрясти соперника, и он попытался развить свой успех, но Уилсон сумел справиться с этим, и поединок продлился все двенадцать раундов. На протяжении всего боя Лебедев владел преимуществом. В итоге он победил на картах всех трёх судей: 119:109 дважды, 116:111.

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