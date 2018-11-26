Уроженец Старого Оскола одержал уверенную победу над американским боксером Майклом Уилсоном
Для Дениса Лебедева эта стала 32-я победа в его карьере
Денис Лебедев победил в Монако американского боксера. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:
В Монако 24 ноября состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил уроженец Старого Оскола, чемпион мира в первом тяжёлом весе с приставкой «в отпуске» Денис Лебедев. Соперником 39-летнего россиянина в главном бою вечера стал американец Майк Уилсон. Это уже 32-я победа старооскольца.
В четвертом раунде россиянину удалось потрясти соперника, и он попытался развить свой успех, но Уилсон сумел справиться с этим, и поединок продлился все двенадцать раундов. На протяжении всего боя Лебедев владел преимуществом. В итоге он победил на картах всех трёх судей: 119:109 дважды, 116:111.