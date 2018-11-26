2018-11-26T10:27:53+03:00
Общество

С утра в Белгороде – транспортный коллапс из-за выпавшего снега

Снег будет идти всю неделю, обещают синоптики
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде обещают снег в течение всей рабочей недели.В Белгороде обещают снег в течение всей рабочей недели.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня утром многие белгороды опоздали на работу. Причина – погодные условия, которые спровоцировали небольшой транспортный коллапс. Снег будет идти всю неделю, обещают синоптики.

Понедельник, 26 ноября, начался с замерзающего тумана и снега с дождем в Белгороде. И снега с дождем в городе. Как говорят в Гидрометцентре, в регионе в понедельник будет пасмурно, но с прояснениями. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду. Температура ночью составил -5 градусов, днем будет +1.

Со вторника температура в Белгороде станет постепенно понижаться. В пятницу и субботу днем будет -8, ночью 30 ноября и 1 декабря – до -15 градусов.

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