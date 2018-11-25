В Белгороде по факту нападения на врача организована проверка
Следственными органами СК России по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации в сети интернет факта применения насилия к врачу, женщине-бригадиру скорой помощи.
Как стало известно, в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о нападении на бригадира скорой помощи. Произошло это в ночь на 23 ноября в Белгороде, когда скорая приехала оказывать помощь маленькому пациенту. Отец малыша, который находился в состоянии опьянения, вел себя неадекватно. Когда же врач попросил его успокоиться, ударил женщину.
Следственный комитет в данный момент устанавливает всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.