В Белгороде по факту нападения на врача организована проверка

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-25T16:52:03+03:00

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Следственными органами СК России по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации в сети интернет факта применения насилия к врачу, женщине-бригадиру скорой помощи.

Как стало известно, в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о нападении на бригадира скорой помощи. Произошло это в ночь на 23 ноября в Белгороде, когда скорая приехала оказывать помощь маленькому пациенту. Отец малыша, который находился в состоянии опьянения, вел себя неадекватно. Когда же врач попросил его успокоиться, ударил женщину.

Следственный комитет в данный момент устанавливает всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.