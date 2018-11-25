2018-11-25T11:25:53+03:00
Общество

Белгородцы приняли военную присягу в музее Победы на Поклонной горе

Около 200 новобранцев, в том числе и из Белгородского региона, 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли присягу
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба информационного центра ФГБУК «Музей Победы».Фото: пресс-служба информационного центра ФГБУК «Музей Победы».
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Около 200 новобранцев, в том числе и из Белгородского региона, 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 24 ноября приняли военную присягу в музее Победы на Поклонной горе.

Церемония состоялась в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

В своей приветственной речи командир полка, полковник Дмитрий Стреха отметил, что «во все времена служить Отечеству было священной обязанностью». Он подчеркнул, что принимать присягу в величественном Зале Славы – большая честь для новобранцев. Командир полка выразил уверенность, что молодые люди будут достойно выполнять свой воинский долг.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Великого Новгорода, Вологды, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля и ряда других регионов.

Отметим, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей.

Но требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

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