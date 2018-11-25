Белгородцы смогут узнать о долгах и оплатить их в аэропорту и на железнодорожном вокзале

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-25T10:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

УФССП России по Белгородской области совместно с сотрудниками Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте проведет информационную акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные группы судебных приставов будут работать 26 ноября 2018 года с 11 до 13.00 в аэропорту Белгорода, 27 ноября 2018 года с 10 до 12.00 в здании железнодорожного вокзала будут работать мобильные группы.

Белгородцы смогут узнать о наличии у них задолженности по исполнительным производствам, а также получить консультации и разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов. Кроме этого, у белгородцев появится возможность непосредственно на месте оплатить долги, с использованием POS-терминала.

Узнать о долгах можно и с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который представлен на официальном сайте УФССП России по Белгородской области r31.fssprus.ru, портала «Госуслуги», а также мобильного приложения «ФССП России». С помощью данных сервисов можно не только узнавать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить в режиме онлайн.