Шебекинские полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-24T19:20:11+03:00

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Дерзкое преступление произошло днем 21 ноября. По предварительным данным, 65-летняя жительница города Шебекино вышла из магазина и направлялась домой. На улице к пенсионерке внезапно подбежал незнакомец и напал на нее. От удара в ногу женщина упала. Тогда злоумышленник хладнокровно вырвал из ее рук сумочку и сбежал.

Очевидцы вызвали женщине «скорую» и сообщили о произошедшем в полицию. Пенсионерку увезли в больницу с переломом ноги.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Злоумышленника уже задержали. Им оказался 30-летний местный житель.

Мужчина объяснил нападение на пожилую женщину тем, что ему срочно потребовались деньги на алкоголь. Похищенную сумочку он выпотрошил в одном из подъездов. Обнаружив кошелек, злоумышленник вытащил из него 8 тысяч рублей. Личные вещи пенсионерки он тут же выбросил. Похищенные у нее сбережения мужчина спустил в два счета.

Пресс-служба областного УМВД со ссылкой на заместителя начальника ОМВД России по Шебекинскому району и г. Шебекино – начальника следственного отдела Андрея Гонтарева сообщает, что по факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.