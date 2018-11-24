2018-11-24T18:08:38+03:00
Общество

В Белгороде открылась фотовыставка ветерана ОВД «Монокль. Преобразованная реальность»

В экспозиции представлено около сорока работ Сергея Шокурова
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: с сайта Белгородской галереи фотоискусства имени В.А. СобровинаФото: с сайта Белгородской галереи фотоискусства имени В.А. Собровина
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В Белгородской галерее фотоискусства имени В.А. Собровина состоялось открытие выставки «Монокль. Преобразованная реальность». Автором снимков является ветеран органов внутренних дел Сергей Иванович Шокуров. В экспозиции представлено около сорока его работ. Это и черно-белые, и цветные фотографии.

Как следует из названия, снимки сделаны с помощью необычного объектива. Монокль состоит из одной выпукло-вогнутой линзы в оправе. Картинка получается светящейся и слегка размытой

- Работы Сергея Шокурова подобны картинам импрессионистов: легки, задумчивы, романтичны. Мягкая резкость объектива-монокля погружает зрителя в атмосферу мечтательности и дарит ощущение легкого парения над обыденностью, - отмечают сотрудники галереи.

Сергей Иванович занялся фотографией еще в юности. Однако свою жизнь он связал со службой в правоохранительных органах. Увлечение ушло на второй план.

- Автор работ – полковник милиции в отставке. Он прошел путь от сотрудника уголовного розыска до начальника Прохоровского РОВД. Трудился Сергей Иванович также и на педагогическом поприще, преподавая в Белгородском юридическом институте МВД России. В 2002 году руководил штабом УВД г. Белгорода, - рассказали в пресс-службе областного полицейского ведомства.

В 2007-м году он вновь вернулся к фотографии. С 2013 по 2016 год Сергей Шокуров являлся участником московского фотоклуба «Новатор». Неоднократно становился призером фотоконкурсов.

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