СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-24T09:26:06+03:00

В Белгороде в первый рейс отправился городской поезд Фото: Максим АЛТУХОВ

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23 ноября в свой первый рейс отправился городской поезд. Он будет перевозить жителей нового микрорайона «Новая жизнь» к местам работы и учёбы в областном центре. Теперь поездка до железнодорожного вокзала займет 10-12 минут, стоимость – 17,5 рублей.

По маршруту Белгород – Разъезд 134 км – Белгород в рабочие дни недели будут курсировать 8 рельсовых автобусов РА-2 с остановками в пути следования на станции Белгород-Сумской и остановочном пункте 143 км.

Новый комфортабельный городской поезд поможет увеличить пропускную способность центральных улиц города, освободив их от автомобильных заторов в часы «пик».

При стоимости поездки 17,5 рублей действуют все федеральные и региональные льготы. Скидка на проезд для студентов и школьников составит 50% и 75% для детей от 5 до 7 лет.

Есть и такие преимущества, как всепогодность, безопасность, четкое выполнение графика движения и комфортабельность поездок.