В Белгороде 22-23 ноября на переезде железнодорожной станции «Крейда» ограничат движение
Движение через регулируемый железнодорожный переезд будет осуществляться только по одной полосе
В Белгороде 22-23 ноября на переезде железнодорожной станции «Крейда» ограничат движение автотранспортаФото: "КП" Архив
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В Белгороде 22-23 ноября ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено на переезде железнодорожной станции «Крейда» в связи с ремонтом этого объекта. Автомобилистам необходимо обратить внимание, что движение автотранспорта через регулируемый железнодорожный переезд (0 км 1 пк) будет осуществляться только по одной полосе.
Время ограничения движения: с 20:00 22 ноября до 12:00 23 ноября. Руководство Юго-Восточной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» приносит извинения всем автомобилистам, маршрут которых проходит через переезд за временные неудобства.