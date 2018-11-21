2018-11-21T09:39:46+03:00
Общество

В Белгороде 22-23 ноября на переезде железнодорожной станции «Крейда» ограничат движение

Движение через регулируемый железнодорожный переезд будет осуществляться только по одной полосе
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде 22-23 ноября на переезде железнодорожной станции «Крейда» ограничат движение автотранспортаВ Белгороде 22-23 ноября на переезде железнодорожной станции «Крейда» ограничат движение автотранспортаФото: "КП" Архив
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В Белгороде 22-23 ноября ограничат движение автотранспорта. Движение будет ограничено на переезде железнодорожной станции «Крейда» в связи с ремонтом этого объекта. Автомобилистам необходимо обратить внимание, что движение автотранспорта через регулируемый железнодорожный переезд (0 км 1 пк) будет осуществляться только по одной полосе.

Время ограничения движения: с 20:00 22 ноября до 12:00 23 ноября. Руководство Юго-Восточной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» приносит извинения всем автомобилистам, маршрут которых проходит через переезд за временные неудобства.

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