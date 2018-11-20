СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-20T17:31:56+03:00

Белгородец не смог продать украденный пчелиный улей и сжег его вместе с пчелами. Фото из открытых источников.

Ни в чем не повинная пчелиная семья погибла в огне

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Жажда легкой наживы толкнула жителя Красногвардейского района на преступление. С приусадебного участка 45-летнего жителя Белгородского района он украл пчелиный улей. Но продать его не смог, а чтобы уничтожить следы преступления, сжег улей вместе с ни в чем неповинными пчелами.

В полицию Красногвардейского района с сообщением, что у него с приусадебного участка, прямо с тракторной платформы, пропал пчелиный улей, пострадавший. Пропажу он обнаружил утром, и сражу же поспешил в полицейский участок.

Участковый уполномоченный нашел виновного, им оказался 42-летний местный житель. Выяснилось, что он ночью свободно проник на территорию чужого частного домовладения, похитил улей и скрылся.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

За убийство пчел, увы, наказание не предусмотрено.