Белгородец не смог продать украденный пчелиный улей и сжег его
Жажда легкой наживы толкнула жителя Красногвардейского района на преступление. С приусадебного участка 45-летнего жителя Белгородского района он украл пчелиный улей. Но продать его не смог, а чтобы уничтожить следы преступления, сжег улей вместе с ни в чем неповинными пчелами.
В полицию Красногвардейского района с сообщением, что у него с приусадебного участка, прямо с тракторной платформы, пропал пчелиный улей, пострадавший. Пропажу он обнаружил утром, и сражу же поспешил в полицейский участок.
Участковый уполномоченный нашел виновного, им оказался 42-летний местный житель. Выяснилось, что он ночью свободно проник на территорию чужого частного домовладения, похитил улей и скрылся.
В настоящее время группой дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
За убийство пчел, увы, наказание не предусмотрено.