Белгородская область – в числе лучших организаторов ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-20T16:29:51+03:00

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Мероприятие состоялось на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. Представители администрации области, ректоры и проректоры региональных вузов обсудили ряд текущих проблем, связанных с развитием образования в области, с укомплектованием школ учителями-предметниками, результатами ЕГЭ и многие другие.

Согласно данным от департамента образования области, по рейтингу Рособрнадзора Белгородская область в 2018 году заняла 11 место среди российских регионов в части обеспечения безопасности, качества проведения ЕГЭ, внедрения новых форм проведения экзаменах. Напомним, в прошлом году регион занимал лишь 68 строчку данного рейтинга.

В ходе заседания Совета присутствующие особо отметили необходимость объединения усилий и обмена опытом представителей региональных учебных заведений. Такой подход позволит продолжить успешное развитие не только каждого вуза в частности, но и всей системы профессионального образования Белгородчины в целом.