2018-11-20T15:41:34+03:00
Общество

Белгородский священник стал «железным человеком» в Китае

Дистанцию на международном триатлоне IRONMAN 70.3 он преодолел на два часа быстрее отведенного времени
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: из из архива группы "Белгород - это интересно".Фото: из из архива группы "Белгород - это интересно".
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Дмитрий Лукьянов, которого хорошо помнят не только жители Новой Таволжанки Шебекинского района, где он служил, но и многие белгородцы, в международном триатлоне Ironman 70.3 проплыл 1,9 км, проехал на велосипеде 90 км и пробежал 21,1 км. Чтобы полоучить звание «железного человека» священник должен был преодолеть три этапа за восемь с половиной часов. Дмитрий уложился в 6часов 30 минут.

Священника из Шебекинского района хорошо знают в Белгородском регионе. Во время службы в Новой Таволжанке он занимался с подростками. Вместе с ребятами сплавлялся на байдарках, стрелял с ними из лука. В Китае он служит уже четвертый год и продолжает активно участвовать в спортивных мероприятиях.

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