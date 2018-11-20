Редких птиц пытались вывести через Белгородскую таможню на Украину
Сотрудники Белгородской таможни задержали контрабандиста, который пытался перевезти на Украину редких птиц. Стоимость восьми соколов-кречетов, занесенных в Красную Книгу, составила 9 миллионов рублей.
Птиц обнаружили при досмотре машины в тайнике. Плотно связанные соколы находились между багажником и задним сиденьем. Когда таможенники передали птиц специалистам, выяснилось, что соколам не больше года и что у них есть все необходимые навыки для выживания в дикой природе и охоты.
Напомним, что кречет – хищная птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Он относится к северным птицам. Название известно с XII века и происходит от звукоподражательного старославянского аналога слова «кричать».