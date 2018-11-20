2018-11-20T14:59:23+03:00
Общество

Редких птиц пытались вывести через Белгородскую таможню на Украину

Общая стоимость соколов-кречетов, которых пытался провести контрабандист, составила 9 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Общая стоимость соколов-кречетов, которых пытался провести контрабандист, составила 9 миллионов рублей. Фото из открытых источников.Общая стоимость соколов-кречетов, которых пытался провести контрабандист, составила 9 миллионов рублей. Фото из открытых источников.
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Сотрудники Белгородской таможни задержали контрабандиста, который пытался перевезти на Украину редких птиц. Стоимость восьми соколов-кречетов, занесенных в Красную Книгу, составила 9 миллионов рублей.

Птиц обнаружили при досмотре машины в тайнике. Плотно связанные соколы находились между багажником и задним сиденьем. Когда таможенники передали птиц специалистам, выяснилось, что соколам не больше года и что у них есть все необходимые навыки для выживания в дикой природе и охоты.

Напомним, что кречет – хищная птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Он относится к северным птицам. Название известно с XII века и происходит от звукоподражательного старославянского аналога слова «кричать».

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