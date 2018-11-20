2018-11-20T14:56:35+03:00
Экономика

«Открытие» опубликовал отчетность за 9 месяцев года

Положительные результаты банковской группы обусловлены реализацией новых стратегических инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности
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Промежуточная отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности гласит, что в третьем квартале 2018 года банковская группа заработала 29 миллиардов рублей чистой прибыли.

После сокращения активов в первых двух кварталах - в результате выбытия из периметра консолидации ПАО Банк «ТРАСТ» и досрочного возврата средств, полученных от ЦБ РФ - по итогам третьего квартала активы Группы выросли на 3,5% по сравнению с показателями на 30 июня.

Кредитный портфель Группы (за вычетом резервов) на 30 сентября 2018 года составил 378,7 миллиарда рублей, увеличившись за 3-й квартал на 29,4%.Объем средств клиентов - 797,3 миллиарда рублей. Из них срочные депозиты составляют 69,2%, а доля текущих счетов - 30,8%.

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