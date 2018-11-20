2018-11-20T13:35:54+03:00
Общество

В Белгородской области потратят около 300 миллионов на создание ясельных групп

В 2019 году в Белгороде и Губкине откроют 120 новых мест в ясельных группах
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области потратят около 300 миллионов на создание ясельных групп.В Белгородской области потратят около 300 миллионов на создание ясельных групп.Фото: "КП" Архив
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Из федерального бюджета Белгородского региона планируют потратить около 300 миллионов рублей, чтобы создать дополнительные ясельные группы в детских садах. Так, в Белгороде и Губкине в 2019 году появятся дополнительно 120 мест для детей от двух месяцев до трех лет.

Средства будут выделены в рамках Национального проекта «Демография», сообщили в Департаменте строительства и транспорта Белгородской области.

В 2020 году в Белгороде и Грайворонском районе появятся еще 198 дополнительных мест в ясельных группах.

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