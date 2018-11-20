Всего за неделю 2 716 белгородцев-должников ограничены в праве на выезд за пределы России

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-20T12:16:18+03:00

Фото:Пресс-служба УФССП России по Белгородской области Фото:Пресс-служба УФССП России по Белгородской области Фото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской области Фото : пресс-служба Пресс-служба УФССП России по Белгородской области Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

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В период с 12 по 18 ноября 2018 года 2 716 должников, проживающих на территории Белгородской области, были ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Задолженность у таких граждан по различным категориям исполнительных производств составила более 323 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

В частности, в отношении неплательщиков алиментов судебными приставами было вынесено 251 постановление об ограничения права на выезд на сумму 37 миллионов рублей.

При этом избежать неприятных ситуаций на границе можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств». Ресурс функционирует на официальном сайте Управления по адресу www.r31.fssprus.ru. Поможет и мобильное приложение «ФССП России», с помощью которых можно не только узнать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить ее в режиме онлайн.