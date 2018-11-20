«СберМобайл» пришел в Черноземье

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-20T11:13:56+03:00

C 14 ноября его сервисами связи могут воспользоваться жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей

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Первые продажи состоялись в офисах Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Абоненты «СберМобайл» могут самостоятельно настроить свой тарифный план, выбрав необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, в который входит 400 минут разговора, 15 ГБ мобильного интернета и 50 СМС, составляет от 249 рублей, при этом пользователи банковских и небанковских сервисов Сбербанка смогут свести расходы на связь к нулю. Услуги «СберМобайла» можно оплачивать бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

- Географический охват является крайне важным фактором, когда мы говорим о работе оператора связи, - рассказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. - Появление новых регионов присутствия — это возможность для большего количества россиян получить доступ к сервисам связи в новом формате и по стандартам Сбербанка.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

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