В Белгороде украли элитный алкоголь на 37 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-20T11:15:28+03:00

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В одном из белгородских супермаркетов его сотрудники обнаружили недостачу на 37 тысяч рублей. При проверке оказалось, что недостает бутылок с элитным алкоголем. В полиции нашли вора. Но часть алкоголя он уже успел выпить, другую – продал.

Полицейские задержали 29-летнего белгородеца, который уже был судимый за кражи, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, И выяснили, что злоумышленник вошёл в супермаркет через незапертую дверь и украл элитный алкоголь на 37 тысяч рублей. Затем он расфасовал бутылки по пакетам и вынес.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Белгородец может сесть на 5 лет.