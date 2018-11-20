Белгородцев предупреждают, что ходить по тонкому льду опасно для жизни

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-20T09:02:33+03:00

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Первый неокрепший лёд, который образовался на реках и водоемах Белгородчины, таит опасность. Казалось бы, что все понимают, насколько это опасно для жизни, но, тем не менее, рыбаки, рискуя, все же уже выходят на лед. Городское управление ГОЧС, обращаясь к белгородцам, просит повременить и подвергать свою жизнь опасности.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что выходить на лёд крайне опасно. Из-за недостаточной толщины ледового покрова, промоин и проталин, а также неустойчивой температуры воздуха, лёд не способен выдержать вес взрослого человека.

Особенно внимательными просят быть родителей. И ни в коем случае не оставлять без присмотра детей, не отпускать их играть вблизи водоемов.

В случае, когда вы стали очевидцем несчастного случая, немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112»