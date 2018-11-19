Белгородским спасателям пришлось срезать часть вентиляционной трубы, чтобы спасти щенка
Бедное животное жалобно скулило рядом с многоэтажным домом
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:
В ночь на 19 ноября в Службу спасания позвонили жильцы одного из многоэтажных домом Белгорода. Они просили помочь щенку, который жалобно скулил, застряв в вентиляционной трубе. На место вызова выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Белгорода. Добираться до бедного животного им с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, которым они срезали часть трубы.
Другой звонок был из поселка Дубовое, где на высоком дереве застрял кот. Его тоже пришлось вызволять, приставив высокую лестницу.
В который раз на помощь попавшим в беду животным приходят сотрудники Службы спасения-112.