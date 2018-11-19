2018-11-19T18:36:59+03:00
Общество

Белгородским спасателям пришлось срезать часть вентиляционной трубы, чтобы спасти щенка

Бедное животное жалобно скулило рядом с многоэтажным домом
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В ночь на 19 ноября в Службу спасания позвонили жильцы одного из многоэтажных домом Белгорода. Они просили помочь щенку, который жалобно скулил, застряв в вентиляционной трубе. На место вызова выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Белгорода. Добираться до бедного животного им с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, которым они срезали часть трубы.

Другой звонок был из поселка Дубовое, где на высоком дереве застрял кот. Его тоже пришлось вызволять, приставив высокую лестницу.

В который раз на помощь попавшим в беду животным приходят сотрудники Службы спасения-112.

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