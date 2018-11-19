2018-11-19T16:39:37+03:00
Общество

Во Дворце спорта «Мегаспорт» состоялся международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ростелекома»

Компания пригласила на мероприятие участников «Звездной дорожки» и их тренеров
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«Кубок Ростелекома» является российским этапом серии соревнований ИСУ Гран При по фигурному катанию и единственным международным турниром, который ежегодно проводится на территории РФ.

Гостями соревнований стали участники «Звездной дорожки» - серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России.

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Прошедшие годы работы над проектом показали, что уникальный опыт тренеров Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы нужно передавать не только детям, но и их постоянным тренерам. Это существенно повышает эффективность подготовки начинающих спортсменов и увеличивает их шансы на успешную спортивную карьеру.

В этом году у детей была возможность приходить на тренировки спортсменов-участников турнира перед прокатами своих программ на соревнованиях. А распорядок дня будущих фигуристов полностью соответствовал распорядку настоящих спортсменов: они жили в официальном отеле московского этапа Гран-При, смотрели соревнования вместе со спортсменами, соблюдали все правила и регламенты турнира.

Посещение таких мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.

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